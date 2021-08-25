Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Sivasspor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Son olarak Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, Kopenhag'a da ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, kazanarak gruplara kalmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Sivassspor, Kophenhag'a konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kophenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

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SİVASSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Kayode, Hakan, Okechukwu, Gradel, James.

SİVASSPOR'UN AVRUPA SERÜVENİ

2007-2008 sezonunu teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.

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