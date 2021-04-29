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SİVASSPOR

Rıza Çalımbay'dan galibiyet sözleri! "Takımımdan çok memnunum"

Çalımbay'dan galibiyet sözleri! Takımımdan çok memnunum
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto 'in 38. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor'un teknik direktörü açıklamalarda bulundu ve "Takımımdan çok memnunum" dedi.

'in 38. haftasında , sahasında karşılaşıtğı 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü , "Bulunduğumuz konum itibariyle yukarıya oynamak istiyorsak bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Malatya'nın bulunduğu konumdan dolayı bu maçın çok zor olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu, çok güzel ve mücadeleci bir maç oldu. Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslarda dikkat edebilseydik güzel bir skor yakalayabilirdik. Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Maça sonradan giren arkadaşlarımız çok iyi mücadele ediyorlar ve skora etki ediyorlar. Yine aynı şey oldu. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. Kalan 4 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim önümüzdeki maç final maçı. Tek düşüncemiz Gaziantep maçı" diye konuştu.

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