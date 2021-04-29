Rıza Çalımbay'dan galibiyet sözleri! "Takımımdan çok memnunum"
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu ve "Takımımdan çok memnunum" dedi.
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaşıtğı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bulunduğumuz konum itibariyle yukarıya oynamak istiyorsak bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Malatya'nın bulunduğu konumdan dolayı bu maçın çok zor olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu, çok güzel ve mücadeleci bir maç oldu. Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslarda dikkat edebilseydik güzel bir skor yakalayabilirdik. Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Maça sonradan giren arkadaşlarımız çok iyi mücadele ediyorlar ve skora etki ediyorlar. Yine aynı şey oldu. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. Kalan 4 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim önümüzdeki maç final maçı. Tek düşüncemiz Gaziantep maçı" diye konuştu.
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