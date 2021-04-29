29 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Sivasspor 1 - 0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas son dakikalarda güldü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçın 88. dakikasında 'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 38. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi Sivasspor, zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Yiğidolar'a üç puanı getiren golü 88. dakikada Jorge kaydetti.

SİVAS'IN SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI!

Yeni Malatyaspor'u deviren Sivasspor, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. 7. sırada yer alan Rıza Çalımbay'ın ekibi puanını 55'e yükseltti. Kümede kalma yolunda yara alan Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada 'ın pasında sol kantta topla buluşan 'in, ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında, Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.

17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Şaşal Vural kurtardı.

33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir, iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Özbir kale direğinin yanından topu kornere çeldi.

51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

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