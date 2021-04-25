25 Nisan 2021, Pazar
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Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Sivasspor, 16 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu.
Sivas temsilcisi, bu sezon Denizlispor, Yeni Malatya ve Galatasaray ile 2-2, Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor ve Denizlispor ile 1-1, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Beşiktaş'la da golsüz berabere kaldı.
52 PUANLA 7. SIRADA
Yiğidolar 35 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 16 beraberlikle 52 puan toplayıp, 7. sırada yer aldı. 48 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 41 gol gördü.
ANTALYA, SİVAS'I TAKİP EDİYOR
Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor'u, 15 eşitlikle Antalyaspor takip etti. Antalya temsilcisi çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 42 puanla 13. sırada yer alıyor.
Son dakika spor haberi: Sivasspor'dan flaş istatistik! Tam 16 kez...
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, 37. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, bu beraberlikle birlikte bu sezonki 16. beraberliğini almış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takım konumunda yer alıyor. Ligde 35 maçta 16 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip bu alanda zirvede yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Sivasspor, 16 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu.
Sivas temsilcisi, bu sezon Denizlispor, Yeni Malatya ve Galatasaray ile 2-2, Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor ve Denizlispor ile 1-1, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Beşiktaş'la da golsüz berabere kaldı.
52 PUANLA 7. SIRADA
Yiğidolar 35 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 16 beraberlikle 52 puan toplayıp, 7. sırada yer aldı. 48 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 41 gol gördü.
ANTALYA, SİVAS'I TAKİP EDİYOR
Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor'u, 15 eşitlikle Antalyaspor takip etti. Antalya temsilcisi çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 42 puanla 13. sırada yer alıyor.
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