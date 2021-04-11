Mecnun Otyakmaz Sivasspor-Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Net bir skorla kazandık"
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otyakmaz, net bir skorla galibiyeti aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, ligin 34'üncü haftasında 3-1 galip ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir süredir zatürre hastalığı tedavisi gören Otyakmaz, "Daha iyiyim çok şükür. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA OYNADIK"
Alınan galibiyetten memnun olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk. Salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı ile birlikte maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Covid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik. Bugün de önemli bir karşılaşma oynadık. Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık. Oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa hedeflerinin sorulması üzerine Otyakmaz, "Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalarda olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. Orada en hazırlıklı ve en iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...