11 Nisan 2021, Pazar

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Mecnun Otyakmaz Sivasspor-Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Net bir skorla kazandık"

Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Başkanı , Spor Toto 'in 34. haftasında 'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otyakmaz, net bir skorla galibiyeti aldıklarını söyledi.

ekiplerinden 'da Başkan , ligin 34'üncü haftasında 3-1 galip ayrıldıkları maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir süredir zatürre hastalığı tedavisi gören Otyakmaz, "Daha iyiyim çok şükür. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA OYNADIK"

Alınan galibiyetten memnun olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk. Salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı ile birlikte maç trafiğinin azalmasıyla, takımda olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik. Bugün de önemli bir karşılaşma oynadık. Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık. Oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

hedeflerinin sorulması üzerine Otyakmaz, "Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalarda olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. Orada en hazırlıklı ve en iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek" şeklinde konuştu.


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