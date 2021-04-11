Sivasspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Yiğidolar 3-1 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yatabare, 68'de Kayode ve 88. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 55'te Bytyqi'den geldi.
Ayrıca Sivasspor 45+2'de Gradel'in ayağından penaltı kaçırırken, 80. dakikada ise Hakan Arslan direkt kırmızı kart gördü ve kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un yenilmezlik serisi 11 maça çıktı ve 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 maç aradan sonra kaybetti ve 40 puanda kaldı.
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