11 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yiğido Konya engelini de geçti! Seri 11 maça çıktı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

'in 34. hafta karşılaşmasında ile İttifak Holding kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Yiğidolar 3-1 kazandı.

'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada , 68'de ve 88. dakikada penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 55'te Bytyqi'den geldi.

Ayrıca Sivasspor 45+2'de 'in ayağından penaltı kaçırırken, 80. dakikada ise direkt kırmızı kart gördü ve kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un yenilmezlik serisi 11 maça çıktı ve 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 maç aradan sonra kaybetti ve 40 puanda kaldı.

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