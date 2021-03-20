20 Mart 2021, Cumartesi

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Sivasspor'da Yatabare 8 gole ulaştı

Yatabare 8 gole ulaştı
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında deplasmanda 'yi 5-3'le geçti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Yiğidolar'da Yatabare bu maçta da ağları sarstı ve 8 gole ulaştı.

'de ile karşılaşan ve 5-3 rakibini yenen 'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 23 ve 55. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkarttı.

Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşadı. Golcü oyuncu maçın 68. dakikasında yerini Arouna Kone'ye bıraktı.

Mustapha Yatabare ayrıca forması altında bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı.

Yiğido yenilmezlik serisini sürdürdü! haberin devamı

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