20 Mart 2021, Cumartesi
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Sivasspor'da Yatabare 8 gole ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5-3'le geçti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Yiğidolar'da Yatabare bu maçta da ağları sarstı ve 8 gole ulaştı.
Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan ve 5-3 rakibini yenen DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 23 ve 55. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkarttı.
Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşadı. Golcü oyuncu maçın 68. dakikasında yerini Arouna Kone'ye bıraktı.
Mustapha Yatabare ayrıca Sivasspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı.
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