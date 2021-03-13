13 Mart 2021, Cumartesi

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Fatih Karagümrük maçı sonrası Sivasspor’dan galibiyet pozu!

Sivasspor’dan galibiyet pozu!
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında 'ü 1-0 mağlup eden , maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

'in 30. haftasında , sahasında Karagümrükl'ü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Ligdeki sekizinci galibiyetini alan ve Göztepe maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

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