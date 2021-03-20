Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 8 gol çıkan karşılaşmayı Yiğidolar 5-3 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 5-3 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 23. ve 55. dakikalarda Yatabare, 38'de Fajr, 41. ve 45+1. dakikalarda ise Tyler Boyd kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 60'ta Ndiaye, 66. dakikada Titi ve 90+2'de Diabate kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 39 puanda kaldı. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

23. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

41. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

45+1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 4-0 üstün kapattı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Demir Grup Sivasspor farkı 5'e çıkardı. Sol kanattan Tyler Boyd'un yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı top savunma oyuncularına da çarpan top Yatabare'ye geldi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.

60. dakikada Göztepe ilk golünü buldu. Tripic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

66. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e indirdi. Sol kanattan Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5.

84. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci İrfan Can'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

90+2. dakikada Göztepe bir gol daha üretti. Ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda, savunma oyuncularının müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 3-5.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 5-3 üstün tamamladı.

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