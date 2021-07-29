29 Temmuz 2021, Perşembe
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İŞTE O SÖZLER;
Zor bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmiyorlar, biz de dikkatli olduk ve mücadele ettik. Çok pas hatası yaptık ama bunlar sezon başı olduğu için normal. Maç temposunu tam olarak kazanmamış arkadaşlarımız da var. Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik.
Dinamo Batumi çok iyi bir takım ve turu geçeceklerini biliyorduk. Kaliteli oyunculara sahipler. Bu sefer işimiz çok zor, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçımızdan avantajlı şekilde buraya dönmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu."
Sivasspor Petrocub maçının ardından Rıza Çalımbay: Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub karşısında her iki maçta da aldığı 1-0'lık skorla bir üst tura çıkan taraf oldu. Yiğidoların yeni rakibi ise Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum oldu. Sivasspor'un Petrocub maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Zor bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmiyorlar, biz de dikkatli olduk ve mücadele ettik. Çok pas hatası yaptık ama bunlar sezon başı olduğu için normal. Maç temposunu tam olarak kazanmamış arkadaşlarımız da var. Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik." dedi.
Sivasspor'un Petrocub karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER;
Zor bir maçtı. Hiçbir zaman pes etmiyorlar, biz de dikkatli olduk ve mücadele ettik. Çok pas hatası yaptık ama bunlar sezon başı olduğu için normal. Maç temposunu tam olarak kazanmamış arkadaşlarımız da var. Taraftarlarımıza da güzel bir galibiyet hediye ettik.
Dinamo Batumi çok iyi bir takım ve turu geçeceklerini biliyorduk. Kaliteli oyunculara sahipler. Bu sefer işimiz çok zor, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk maçımızdan avantajlı şekilde buraya dönmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu."
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