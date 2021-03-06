06 Mart 2021, Cumartesi
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Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.
Sivasspor, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.
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