06 Mart 2021, Cumartesi

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Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik!

Sivasspor’da G.Saray maçı öncesi 5 eksik!
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'da 5 eksik bulunuyor.

, yarın ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

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