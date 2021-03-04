04 Mart 2021, Perşembe

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Galatasaray maçı öncesi Sivasspor’dan "Endişeliyiz" açıklaması

Sivasspor’dan Endişeliyiz açıklaması
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 29. haftasında ile karşılaşacak , sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı ve endişeli olduklarını dile getirdi.

, hafta sonu oynanacak maçı öncesi "Endişeliyiz!" başlıklı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama taraftarlar tarafından büyük etkileşim topladı.

Yapılan açıklamada, "Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray - maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!" denildi.

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