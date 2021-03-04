Galatasaray maçı öncesi Sivasspor’dan "Endişeliyiz" açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı ve endişeli olduklarını dile getirdi.

Sivasspor, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi "Endişeliyiz!" başlıklı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama taraftarlar tarafından büyük etkileşim topladı.

Yapılan açıklamada, "Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!" denildi.

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