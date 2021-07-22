22 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Canlı skor | Petrocub - Sivasspor CANLI (Petrocub - Sivasspor maçı canlı)

Petrocub - Sivasspor | CANLI
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Petrocub - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu mücadelesinde Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Petrocub - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Petrocub - Sivasspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

PETROCUB - SİVASSPOR İLK 11'LER

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode

RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA!

UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONFERANS LİGİ HABERLERİ
Petrocub - Sivasspor | CANLI Petrocub - Sivasspor | CANLI
Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu! Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu!
Sivasspor Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı Sivasspor Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör