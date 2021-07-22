22 Temmuz 2021, Perşembe
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Petrocub 0 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Sivasspor, 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı ekip 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak, 29 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak olan rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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