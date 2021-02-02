Sivasspor sakatlığı duyurdu! Aaron Appindangoye 4 hafta yok
Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yiğido, yaptığı açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sivasspor'da Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcular Aaron Appindangoye ve Olarenwaju Kayode'nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Defans oyuncumuz Aaron Appindangoye, ligin 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 68. dakikasında sakatlandı. Yapılan kontrollerde sporcumuzun sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisinin en az 4 hafta sürmesini planlıyoruz.
Aynı karşılaşmada sol diz iç kısmına darbe alan Olarenwaju Kayode'ye yapılan kontrollerinde ciddi bir problem tespit edilmedi. Oyuncumuz bugün takımla birlikte antrenmanlara başladı."
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