Süper Lig'de cumartesi günü oynanması gereken ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazar gününe ertelenen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Akdeniz ekibi, rakibini 14. dakikada Fatih Aksoy, 45+2. dakikada Davidson ve 60. dakikada Babacar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada yer aldı.

ALANYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Alanyaspor'un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih'in önüne geldi. Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminden dolayı maç dün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin bugün aynı saatte, 19. dakikadan itibaren oynanmasına karar verdi.

27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davdison'un şutunda top ağlara gitti. 2-0

52. dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da ceza sahasında oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı ancak vuruş yandan auta gitti.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Babacar'ın çizgiden çektiği sert şut ağlarla buluştu. 3-0

65. dakikada ön çizgide topla buluşan Robin Yalçın'ın sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi.

66. dakikada ceza yayında topu rakibinden kapan Babacar, kaleyi görerek sert bir şut çekti ancak kaleci Samassa tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Fatih'in müdahalesiyle ceza sahasında Gradel yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona başarılı oldu. Fakat hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Gradel'in 2. kez kullandığı penaltı atışında top filelere gitti. 3-1

90+3. dakikada soldan Sivasspor'un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde topa yükselen Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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