03 Şubat 2021, Çarşamba

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Tyler Boyd Sivasspor'da ilk maçına çıktı

Tyler Boyd Sivasspor'da ilk maçına çıktı
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

Transferin son gününde Beşiktaş'tan 'a kiralanan Tyler Boyd, 'in 23. haftasında oynanan maçının 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

'in 23. haftasında BB ile karşılaşan 'da yeni transfer Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki futbolcu Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Maçın 55. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyuna giren Boyd, performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı.
Bu sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu transferin son gününde Sivasspor'a transfer olmuştu.
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