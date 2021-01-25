25 Ocak 2021, Pazartesi

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Sivasspor Süper Lig'de 6. mağlubiyetini yaşadı

Sivasspor 6. mağlubiyetini yaşadı
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'de 20 maça çıkan , son olarak ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yiğido, bu süreçte toplam 6 maçta yenilgi yaşadı.

, mücadelesiyle birlikte 'de 20. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a 2-0, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, ligin 8. haftasında Galatasaraya'a 2-1, 10. haftada Göztepe'ye 1-0 ve 15. haftada Beşiktaş'a 3-0 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 20 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Yiğido'nun serisi son buldu! haberin devamı

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