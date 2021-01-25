Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 2-0 kazandı ve Yiğidolar'ın yenilmezlik serisine son verdi.

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kasımpaşa, Sivasspor ile karşılaşırken mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hajradinovic ve 17'de Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 2 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 25'e yükseltti. Sivasspor ise 5 maç sonra kaybetti ve 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Anıl bekletmeden pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Anıl'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

73. dakikada Erdoğan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

77. dakikada Gradel'in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında Caner'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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