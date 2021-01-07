08 Ocak 2021, Cuma

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Sivasspor Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini uzattı

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Giriş Tarihi: 07.01.2021

ekiplerinden Demir Grup , 'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. | Son dakika transfer haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye'nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023'te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor'dan 'a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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