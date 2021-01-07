08 Ocak 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sivasspor Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. | Son dakika transfer haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye'nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023'te sona erecek.
2019 sezonunda Ümraniyespor'dan Sivasspor'a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları