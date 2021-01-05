05 Ocak 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Malatya'da gol düellosunda kazanan yok!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini; Fofana ve Tetteh kaydetti.
Konuk takımın golleri ise, Erdoğan ve 'den geldi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 19 puana yükseldi.

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