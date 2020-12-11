Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz isyan etti! "Amaç bize eziyet etmekti"
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor, maçın ardından yurda dönmek üzere havalimanına gitti. 1:30'da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion'dan Sivas'a doğru hareket etti. Sivasspor yurda dönüş yaptı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv takımı ile karşılaştıktan sonra İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletilen Demir Grup Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak ülkeden ayrıldı. Yerel saat ile 1:30'da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion'dan Sivas'a doğru hareket etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce yaptığı açıklamada, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti. Haitat, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30'da (TSİ 6:30) havalanacak." demişti.
Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "Havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.
İDDİALAR YALANLANDI
Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.
Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.
KAFİLE SİVAS'A ULAŞTI
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi, Sivas'a ulaştı. Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak, saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile, daha sonra takım otobüsüyle tesislere hareket etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları