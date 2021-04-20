20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sivasspor-Beşiktaş | CANLI

Sivasspor-Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Spor Toto 'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Beşiktaş  maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Sivasspor ile Konyaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Sivasspor-Konyaspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: , Ahmet, Caner, , Uğur, , , , Erdoğan, , Yatabare

Beşiktaş: , , , Welinton, N'Sakala, , , Dorukhan, , , Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivas karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.





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