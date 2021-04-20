Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 'in 32. haftasında Sivasspor ile Konyaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Sivasspor-Konyaspor,maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.







SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar



BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivas karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ