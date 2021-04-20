20 Nisan 2021, Salı
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İşte o pozisyon:
Sivasspor Beşiktaş maçında penaltı beklentisi!
Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanına çıkarken, maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte Sivasspor Beşiktaş maçında çok konuşulan o pozisyon...
Beşiktaş'ın Sivasspor'a konuk olduğu Süper Lig 36. hafta maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
22. dakikada Sivasspor'dan Ertuğrul Yeşilyurt ceza sahasına orta yapmak istedi, top Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'nın sağ eline çarptı.
Bu pozisyon sonrası Sivassporlu futbolcular maçın hakemi Fırat Aydınus'a penaltı itirazında bulunurken Aydınus oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon:
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...
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