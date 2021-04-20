20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sivasspor Beşiktaş maçında penaltı beklentisi!

Sivasspor Beşiktaş maçında penaltı beklentisi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren zorlu deplasmanına çıkarken, maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte maçında çok konuşulan o pozisyon...

'ın 'a konuk olduğu . hafta maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

22. dakikada Sivasspor'dan ceza sahasına orta yapmak istedi, top Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı 'nın sağ eline çarptı.

Bu pozisyon sonrası Sivassporlu futbolcular maçın hakemi Fırat 'a penaltı itirazında bulunurken Aydınus oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:



Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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