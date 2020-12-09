09 Aralık 2020, Çarşamba
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Sivasspor'da corona virüsü vakası 3'e yükseldi!
Son günlerde artan corona virüsü vakaları etkilerini Süper Lig'de de yakından hissettiriyor. Birçok kulübün yeni vakalar açıklamaya devam ederken son olarak Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada pozitif vaka sayısının 3'e yükseldiği öğrenildi.
Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
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