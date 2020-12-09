09 Aralık 2020, Çarşamba

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Sivasspor'da corona virüsü vakası 3'e yükseldi!

Süper Lig ekibinde vakalar artıyor! 3 isim...
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Son günlerde artan corona virüsü vakaları etkilerini 'de de yakından hissettiriyor. Birçok kulübün yeni vakalar açıklamaya devam ederken son olarak Kulübü'nden yapılan açıklamada pozitif vaka sayısının 3'e yükseldiği öğrenildi.

ve gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup , koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör 'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

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