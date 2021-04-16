16 Nisan 2021, Cuma

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu!

Rıza Çalımbay'dan galibiyet yorumu!
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Yiğidolar, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Mücadelenin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu ve "İkinci yarı takımım gerçekten çok iyi oynadı" şeklinde konuştu.

'in 35. haftasında , 'ni deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü bu maçın hem kendileri hem de Gençlerbirliği için çok önemli olduğunu belirterek, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyordu ilk yarı. Maalesef istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok pas hataları yaptık. İçeride konuştuğumuz hiçbir şeyi gerçekleştiremedik. Ve 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına girdik. İçeride hem konuşmam hem de oyuncu değişiklikleri. 3 tane oyuncu birden değiştirdim. Ondan sonra da başka türlü taktiğe döndük. Maçta zaten 45 dakikayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendirdik de. Oyun sürerken, oyunun içerisinde de değişiklikler yaptık. Hepsi de gayet iyi gitti. Özellikle sonradan giren arkadaşlarımız maçı kazandırdı. Mükemmel oynadılar hepsi. İkinci yarı takım gerçekten çok iyi oynadı. Biz buyuz. Çok zorluklardan geldiğimiz için ve belli bir puana da ulaştığımız için arkadaşlarda tabii ki biraz gevşeme olabilir. Ama maalesef futbolda buna yer yok. Skora yattığınız zaman da böyle 2-0 yenik düşebilirsiniz. İkinci yarı takımım çok iyi oynadı. İyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

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