08 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Qarabağ maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi

Villarreal-Qarabağ maçına corona engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

'un da yer aldığı Avrupa Ligi I Grubu'nda 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Qarabağ karşılaşması, Azerbaycan temsilcisinde çok sayıda corona virüsü vakası çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanması planlanan Villarreal-Qarabağ maçı corona virüsü engeline takıldı.

'un da yer aldığı grupta 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan mücadelenin, Azerbaycan temsilcisinde çıkan çok sayıda corona virüsü vakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Grupta son maçlar öncesi Villarreal'in grup liderliği, Qarabağ'ın da sonuncu olması kesinleşmişti.

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