UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Qarabağ maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi

Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Qarabağ karşılaşması, Azerbaycan temsilcisinde çok sayıda corona virüsü vakası çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanması planlanan Villarreal-Qarabağ maçı corona virüsü engeline takıldı.

Sivasspor'un da yer aldığı grupta 10 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan mücadelenin, Azerbaycan temsilcisinde çıkan çok sayıda corona virüsü vakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Grupta son maçlar öncesi Villarreal'in grup liderliği, Qarabağ'ın da sonuncu olması kesinleşmişti.

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