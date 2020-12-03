03 Aralık 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Yiğido Avrupa Arenasında! İşte Sivasspor-Villarreal maçı muhtemel 11'leri

Yiğido Avrupa Arenasında! İşte Villarreal maçı 11'i
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz olan , lider Villarreal'i konuk edecek. Kırmızı-beyazlıların bu kritik maça teknik direktör 'dan yoksun çıkacak. İşte Sivasspor-Villerreal maçı muhtemel 11'leri.

Avrupa'daki gururumuz Sivas, I Grubu'nda bugün lider Villarreal'i ağırlayacak. İlk maçta İspanyol rakibine 5-3 yenilmesine rağmen kök söktüren kırmızı-beyazlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak puan almak zorunda. Eğer gruptan çıkmayı garantileyen Villarreal'e kaybeder, Maccabi de Karabağ'ı yenerse tur şansımız kalmayacak. Villarreal'e 5-3, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'yle yenen Sivas, grupta 3. sırada...

8 EKSİĞİMİZ VAR
'da eksik futbolcu sayısının çokluğu keyifleri kaçırırken, son olarak teknik direktör 'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması moralleri bozdu. Bunun yanı sıra teknik heyetten 1 kişi ve 2 futbolcunun daha dün virüse yakalanıp vakaların sayısı 6'ya çıkan Sivas, sakatlıkları bulunan Kayode ve Felix'ten de yoksun maça çıkacak. Özellikle Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un tüm maçlarında ağları havalandıran Kayode'nin olmaması büyük bir handikap.

GEÇMiŞ OLSUN RIZA ÇALIMBAY
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. (Fotomaç)

İŞTE SİVASSPOR-VİLLERREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBİN, AARON, CANER, BARIŞ, COFİE, CLAUDEMİR, GRADEL, KONE, NİNGA, YATABARE

VİLLERREAL: RULLİ, PENA, FOYTH, MORİ, PEDRAZA, TRİGUEROS, COQUELİN, CHUKWUEZE, BAENA, KUBO, MORENO

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı! Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
Süper Lig ekibinde 4 pozitif vaka! Süper Lig ekibinde 4 pozitif vaka!
Rıza Çalımbay A Spor'a konuştu! G.Saray'a saygımın sorgulanması... Rıza Çalımbay A Spor'a konuştu! "G.Saray'a saygımın sorgulanması..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör