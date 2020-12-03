Yiğido Avrupa Arenasında! İşte Sivasspor-Villarreal maçı muhtemel 11'leri
Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz olan Sivasspor, lider Villarreal'i konuk edecek. Kırmızı-beyazlıların bu kritik maça teknik direktör Rıza Çalımbay'dan yoksun çıkacak. İşte Sivasspor-Villerreal maçı muhtemel 11'leri.
Avrupa'daki gururumuz Sivas, I Grubu'nda bugün lider Villarreal'i ağırlayacak. İlk maçta İspanyol rakibine 5-3 yenilmesine rağmen kök söktüren kırmızı-beyazlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak puan almak zorunda. Eğer gruptan çıkmayı garantileyen Villarreal'e kaybeder, Maccabi de Karabağ'ı yenerse tur şansımız kalmayacak. Villarreal'e 5-3, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'yle yenen Sivas, grupta 3. sırada...
8 EKSİĞİMİZ VAR
Sivasspor'da eksik futbolcu sayısının çokluğu keyifleri kaçırırken, son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması moralleri bozdu. Bunun yanı sıra teknik heyetten 1 kişi ve 2 futbolcunun daha dün virüse yakalanıp vakaların sayısı 6'ya çıkan Sivas, sakatlıkları bulunan Kayode ve Felix'ten de yoksun maça çıkacak. Özellikle Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un tüm maçlarında ağları havalandıran Kayode'nin olmaması büyük bir handikap.
GEÇMiŞ OLSUN RIZA ÇALIMBAY
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. (Fotomaç)
İŞTE SİVASSPOR-VİLLERREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
SİVASSPOR: SAMASSA, ROBİN, AARON, CANER, BARIŞ, COFİE, CLAUDEMİR, GRADEL, KONE, NİNGA, YATABARE
VİLLERREAL: RULLİ, PENA, FOYTH, MORİ, PEDRAZA, TRİGUEROS, COQUELİN, CHUKWUEZE, BAENA, KUBO, MORENO
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