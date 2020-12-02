Son dakika: Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan corona virüsü testi sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sivasspor Kulübü iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı.
VILLARREAL MAÇINDA OLAMAYACAK
Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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