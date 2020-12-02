02 Aralık 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Son dakika: Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan testi sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü , corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik Direktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı.

VILLARREAL MAÇINDA OLAMAYACAK

Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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