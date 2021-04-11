Sivasspor-Konyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, Konyaspor'un ise 4 maçtır bileği bükülmüyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor evinde İttifak Holding Konyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi iki takım da yenilmezlik serisini sürdürmek ve puanlar toplamak istiyor.
SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.
Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi.
SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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