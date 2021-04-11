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Sivasspor-Konyaspor | CANLI

Sivasspor-Konyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, Konyaspor'un ise 4 maçtır bileği bükülmüyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

'in 34. hafta karşılaşmasında evinde 'la kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi iki takım da yenilmezlik serisini sürdürmek ve puanlar toplamak istiyor.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.

Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi.


SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

- maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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