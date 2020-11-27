27 Kasım 2020, Cuma
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Sivasspor’dan rakiplerine mesaj! "Devamı gelecek"
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 4. hafta maçında Karabağ'ı 3-2 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Maç sonrası Yiğido, sosyal medya paylaşımıyla rakiplerine gözdağı verdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma, "Ülke puanına bir katkı daha. Devamı da gelecek" notu eklendi.
🇹🇷 Ülke puanına bir katkı daha.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 26, 2020
🧿 Devamı da gelecek. 😉#UEL #YiğidonunZamanı pic.twitter.com/FBZzWywqEh
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