27 Kasım 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor’dan rakiplerine mesaj! "Devamı gelecek"

Yiğido’dan rakiplerine mesaj! Devamı gelecek
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup , 4. hafta maçında Karabağ'ı 3-2 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Maç sonrası Yiğido, sosyal medya paylaşımıyla rakiplerine gözdağı verdi.

I Grubu 4. hafta karşılaşmasında DG , deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma, "Ülke puanına bir katkı daha. Devamı da gelecek" notu eklendi.

Yiğido ikinci yarıda açıldı! haberin devamı

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