UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Karabağ ile Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yiğido, rakibini 40 ve 79. dakikalarda Arouna Kone ve 58. dakikada Olarenwaju Kayode'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü. Azerbaycan ekibinin golleri ise 8. dakikada Abdellah Zoubir ve 51. dakikada Uros Matic'ten geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Gruptaki 4. maçından da yenilgiyle ayrılan ve puanı bulunmayan Karabağ ise son sırada kaldı.

QARABAĞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

QARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone





KAYODE YİNE GOLÜNÜ ATTI

Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu. Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Matic'in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir'in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Zoubir'in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel'in şutu Guerrier'in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.

51. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahimli'nin içeriye verdiği topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Matic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden gelişine çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-1



58. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanatta son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-2



68. dakikada Gradel'in ceza sahasından yaptığı vuruşta direğe çarparak kale içine yönelen topu kaleci Magomedaliyev tam çizgi üzerinde kontrol etti.



79. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topu Karabağ yarı alanına taşıyan Uğur Çiftçi, pasını Kone'ye verdi. Kone'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda gerçekleştirdiği vuruş ağlarla buluştu. 3-2

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