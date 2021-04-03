03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sivasspor-Trabzonspor | CANLI

Sivasspor-Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

Sivasspor: , Ahmet, , , Uğur, , , , , , Yatabare

Trabzonspor: , Hüseyin Türkmen, , , , A. Parmak, , , Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban.

2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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