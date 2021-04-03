Sivasspor-Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz
SİVASSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Boyd, YatabareTrabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban.
2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR
Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.
ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR
Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
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