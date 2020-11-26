Karabağ'ı deviren Sivasspor iddiasını sürdürdü! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Karabağ'a konuk olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, rakibini 3-2 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini aldı. Gruptaki diğer maçta ise Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte I Grubu'ndaki güncel puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan ekibi Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelen Sivasspor, rakibini Kone (2) ve Kayode'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla gruptaki üst üste 2. maçını da kazanan Yiğido puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü. I Grubu'ndaki diğer maçta ise Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İŞTE SİVASSPOR'UN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Villarreal: 10

2- Maccabi Tel-Aviv: 7

3- Sivasspor: 6

4 - Karabağ: 0

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