26 Kasım 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Karabağ'ı deviren Sivasspor iddiasını sürdürdü! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu

Sivas iddiasını sürdürdü! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

I 'ndaki 4. maçında 'a konuk olan temsilcimiz Demir Grup , rakibini 3-2 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini aldı. Gruptaki diğer maçta ise ile Villarreal 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte I Grubu'ndaki güncel puan durumu...

I 'nda ekibi ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelen , rakibini Kone (2) ve Kayode'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla gruptaki üst üste 2. maçını da kazanan Yiğido puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü. I Grubu'ndaki diğer maçta ise ile Villarreal 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

İŞTE SİVASSPOR'UN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Villarreal: 10
2- Maccabi Tel-Aviv: 7
3- Sivasspor: 6
4 - Karabağ: 0

Yiğido ikinci yarıda açıldı! haberin devamı

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