Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor ile Qarabağ karşı karşıya gelecek. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor maçını izle...
Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
KARABAĞ: ŞAHRUDDIN, QARAYEV, MEDINA, MATIC, ZOUBIR, İBRAHİMLİ, OZOBIC, BAYRAMOV, CAFERGULIYEV, GUERRIER, KWABENA
SİVASSPOR: SAMASSA, UĞUR, CAMARA, GOİANO, CANER, COFİE, CLAUDEMİR, ROBİN, YASİN, KONE, GRADEL
QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, 26 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae olacak.
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