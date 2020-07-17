17 Temmuz 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

ligi 3. sırada bitirmek adına oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman bir buçuk saat sürdü.

Demir Grup , Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 19 Temmuz Pazar günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Barış Yardımcı fizyoterapist eşliğinde ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Mert Hakan Yandaş'tan Luiz Gustavo paylaşımı!

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