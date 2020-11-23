23 Kasım 2020, Pazartesi

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Sivasspor'da 2 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

ekiplerinden Demir Grup , 1 futbolcu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " maçının ardından görülen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.

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