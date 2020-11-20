20 Kasım 2020, Cuma

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Demir Grup Sivasspor 2 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Süper Lig ekibinde corona şoku!
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

takımlarından , 2 futbolcusunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

takımlarından , 2 futbolcusunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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