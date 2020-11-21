21 Kasım 2020, Cumartesi

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Fatih Karagümrük - Sivasspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İstanbul'da kazanan çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

Son dakika haberi: 'in 9. haftasında ve , Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor'un golü Kone'den gelirken, Karagümrük Sabo ile bu gole karşılık verdi.

ve , 'in 9. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki takımın da attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

Sivasspor'un golü 45. dakikada Kone'den gelirken, Karagümrük 86'da Erik Sabo ile eşitliği buldu ve maç bu skorla sonuçlandı.

Öte yandan Fatih Karagümrük, maç sonrası puanını 13'e çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 9 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Karagümrük gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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