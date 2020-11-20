20 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sivasspor’da kaleci Muammer Yıldırım corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Muammer corona virüsüne yakalandığını açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

Son dakika haberine göre ’un file bekçisi , korona virüse yakalandığını açıkladı.

'da corona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, corona virüsü bulaşan futbolcu sayısı 5'e yükselirken, bu isimlerden birinin de kaleci olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın 30 yaşındaki kalecisi Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Testim pozitiftir. Karantinanın 4. günündeyim. Durumum şuan gayet iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim."

İşte o paylaşım;

Demir Grup Sivasspor 2 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı

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