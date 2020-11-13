13 Kasım 2020, Cuma

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Son dakika: Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinden Covid-19 açıklaması! 2 futbolcu pozitif
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

Son dakika haberi... ekiplerinden Demir Grup , 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden Demir Grup , 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.


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