06 Kasım 2020, Cuma

SİVASSPOR

Qarabağ'ı deviren Sivasspor ilk puanlarını aldı! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu

Sivas ilk puanlarını aldı! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup , I Grubu'ndaki 3. maçında Qarabağ'ı mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Villarreal ise sahasında 'i 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte I Grubu'nda güncel puan durumu...

Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı konuk etti. Temsilcimiz , mücadeleyi 2-0 kazanırken Avrupa'daki ilk galibiyetini de almış oldu. rakibini Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin ayağından bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla gruptaki 3. maçında puanla tanışan temsilcimiz 3. sıraya yerleşirken, Qarabağ puansız olarak son sırada kaldı.

Grubun bir diğer maçında ise Villarreal sahasında 'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu:

1-Villarreal: 9
2- Maccabi Tel-Aviv: 6
3- Sivasspor: 3
4- Qarabağ: 0

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