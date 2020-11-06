Qarabağ'ı deviren Sivasspor ilk puanlarını aldı! İşte I Grubu'nda güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki 3. maçında Qarabağ'ı mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Villarreal ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte I Grubu'nda güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı konuk etti. Temsilcimiz Sivasspor, mücadeleyi 2-0 kazanırken Avrupa'daki ilk galibiyetini de almış oldu. Yiğidolar rakibini Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin ayağından bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla gruptaki 3. maçında puanla tanışan temsilcimiz 3. sıraya yerleşirken, Qarabağ puansız olarak son sırada kaldı.
Grubun bir diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel Aviv'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu:
1-Villarreal: 9
2- Maccabi Tel-Aviv: 6
3- Sivasspor: 3
4- Qarabağ: 0
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