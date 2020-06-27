27 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş: Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum

Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nin anlaşmaya vardığı , kendisine Avrupa'da , 'de 'nu örnek aldığını söyledi.

Başarılı oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Emre için, "Örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Onu örnek alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yandaş, Avrupa'da ise Hırvat yıldız Modric'i beğendiğini açıkladı.

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