Mert Hakan Yandaş: Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum

Başarılı oyuncu daha önce verdiği bir röportajda Emre için, "Örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Onu örnek alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yandaş, Avrupa'da ise Hırvat yıldız Modric'i beğendiğini açıkladı.

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