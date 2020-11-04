04 Kasım 2020, Çarşamba

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Sivasspor Qarabağ maçına hazır

Sivasspor Qarabağ maçına hazır
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

'ndeki temsilcimiz Demir Grup , I Grubu'nda 5 Kasım Perşembe günü Qarabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

I Grubu 3. maçında 5 Kasım Perşembe günü temsilcisi Qarabağ'ı konuk edecek Demir Grup , mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Taktik ağırlıklı çalışmayla sona eren antrenmanı, kulüp başkanı da izledi.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Qarabağ, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.

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