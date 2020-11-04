Sivasspor Qarabağ maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda 5 Kasım Perşembe günü Qarabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 5 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Taktik ağırlıklı çalışmayla sona eren antrenmanı, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.
Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Qarabağ, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.
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