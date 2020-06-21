21 Haziran 2020, Pazar

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Sivasspor zirve Konya can derdinde

Sivasspor zirve Konya can derdinde
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Süper Lig'in iki güzide takımı, Konya'da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışı yapan , düşmeme mücadelesi veren 'a konuk olacak.

Süper Lig'in iki güzide takımı, Konya'da kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışı yapan , düşmeme mücadelesi veren 'a konuk olacak. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan ve yok, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Kırmızı-beyazlılar'da kart cezalısı Emre Kılınç da forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise sakat olan Hurtado dışında eksik yok.
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