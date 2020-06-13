13 Haziran 2020, Cumartesi

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Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Sivasspor test sonuçlarını duyurdu
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Demir Grup ; futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele beşinci kez yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, " İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.


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