27 Ekim 2020, Salı

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Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçının hakemi Irfan Peljto

Sivasspor'a Boşnak hakem
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz 'un I Grubu'nda 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

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