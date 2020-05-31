31 Mayıs 2020, Pazar

SİVASSPOR

Mert Hakan Emre Kılınç şov

Mert Hakan Emre Kılınç şov
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Sivasspor’da çift kale maçta, takımın iki yıldızı döktürdü.

Sivasspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Antrenman maçını kırmızı takım Mert Hakan Yandaş (2) ve Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini Emre Kılınç ile Kone kaydetti. Transferin gözdesi olan Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın çift kale maçta sergilediği performans, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İdari Menajer Kerem Atılmaz'ın doğum günü, antrenmanın ardından sporcular tarafından kutlandı. Futbolcular, Atılmaz'ın yüzüne pasta fırlatıp, neşeli anlar yaşadı.
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