27 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig: Sivasspor 0-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Sivas'ta puanlar paylaşıldı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında Demir Grup , sahasında MKE ile 0-0 berabere kaldı.

'in 3. haftasında ile , Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelede iki takım golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Sivas ekibi bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi ise puanını 2'ye çıkararak 17. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, haftayı bay geçecek. Ankaragücü ise 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de sahasında 'u ağırlayacak.

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