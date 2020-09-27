Süper Lig: Sivasspor 0-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelede iki takım golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Sivas ekibi bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi ise puanını 2'ye çıkararak 17. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, haftayı bay geçecek. Ankaragücü ise 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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