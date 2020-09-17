17 Eylül 2020, Perşembe

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Olarenwaju Kayode Sivasspor'da! Olarenwaju Kayode kimdir?

Olarenwaju Kayode Sivasspor'da
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

forması giyen Nijeryalı santrfor 'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kayode, Sivas'a gelerek, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

'dan yapılan açıklamada, "'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Süper Lig'de oynayan Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.

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